Campeonato de Portugal: Ex-FC Porto no Canelas e francês no Sourense

Mercado de transferências ainda aberto no Campeonato de Portugal

Francês no Sourense: O Sourense, que disputa a série C do Campeonato de Portugal, reforçou-se com a entrada do avançado francês Buba. Com apenas 20 anos, Buba é da formação do Lille onde se manteve até sair para o nosso país. Buba já foi inscrito e poderá ser opção de Rafael Silva na receção ao Vildemoinhos. Artur Mesquita

Canelas reforça-se com avançado formado no FC Porto: O avançado André Mesquita, de 20 anos, é reforço do Canelas, da Série B do Campeonato de Portugal. Com formação feita no FC Porto, Mesquita alinhou, na última temporada, emprestado pelo FC Porto, no Fafe e Aliança da Gandra. Na primeira parte da época jogou pelo FC Dunarea Calarasi da Roménia. A.T.