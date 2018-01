Campeonato de Portugal continua agitado: entradas e saídas, até para a Roménia

Confira as últimas movimentos de mercado no Campeonato de Portugal.

OLÍMPICO MONTIJO

Santos e Hanifi são reforços

O médio Daniel Santos e o avançado Walid Hanifi são as mais recentes aquisições do Olímpico Montijo, que ocupa o 7.º lugar da série E do Campeonato de Portugal. Os atletas provenientes do Oriental e Moura, respetivamente, encontram-se disponíveis para vigorar nas opções de David Martins na receção ao Moura, este domingo às 15h00. Em sentido inverso, o ponta de lança Amândio Ramião deixou o clube para ingressar no Santiago do Cacém.

PINHALNOVENSE

Alterações para o ataque à subida

Nos últimos dias, o Pinhalnovense contou com várias entradas e saídas na equipa. No lote dos recém-chegados encontram-se o defesa-central colombiano Kevin Medina, proveniente do Sintrense, e o defesa esquerdo Bruno Simão, contratado aos Lusitanos, de França. No lote das saídas estão o defesa esquerdo Márcio Delgado que foi para o Águias de Moradal e o avançado Ely Fernandes que vai jogar na I Liga Romena, ao serviço do Gaz Metan.

IDEAL

Mamadou Ba para a baliza e Eliel Cruz no ataque

O guarda-redes Mamadou Ba e o ponta de lança Eliel Cruz são os últimos reforços do Sporting Ideal (Açores) da série E do Campeonato de Portugal. O guardião senegalês de 32 anos chega do Boavista, enquanto o avançado brasileiro de 30 anos vem do Cesarense. A equipa açoriana conta assim com mais duas opções para a deslocação à casa do Lusitano VRSA, este domingo às 15h00.