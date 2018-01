Campeonato de Portugal: reforços, chicotadas e um clube perito na dança de treinadores

Confira as últimas movimentações do mercado no Campeonato de Portugal.

Sousense

Quarto treinador da época

Jorge Batista é o novo treinador do Sousense, da Série B do Campeonato de Portugal. O técnico, que na época passada orientou o Serzedelo, é o quarto treinador a passar pelo comando do emblema da Foz do Sousa e terá como missão procurar assegurar a permanência.

Amarante

Romeu Rocha é reforço

Depois de ter rescindido com o Varzim, o Amarante, da Série B do Campeonato de Portugal, garantiu a contratação do médio-defensivo Romeu Rocha. O jogador, 31 anos, conta, também, com passagens pelas escolas de Paredes, FC Porto e Penafiel sendo que, como sénior, representou Paredes, Aves e Paços de Ferreira.

Águias do Moradal

Chicotada psicológica

Fernando Pires já não é o treinador do Águias do Moradal. O penúltimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal anunciou, em comunicado, a saída do técnico de 29 anos. "O Grupo Desportivo Águias do Moradal comunica que o treinador Francisco Pires apresentou o pedido de demissão, tendo-se despedido dos jogadores esta manhã", lê-se.

Felgueiras

Fábio Vieira assegurado

O médio-ofensivo Fábio Vieira é a mais recente aquisição ao dispor do treinador Ricardo Sousa, que orienta o Felgueiras, terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, 26 anos, estava no Anadia, clube onde precisamente Ricardo Sousa começou a época.



Mondinense

Treinador António Almeida sai

Com nove derrotas consecutivas e no penúltimo lugar da Série A do Campeonato de Portugal, o Mondinense rescindiu, por mútuo acordo, com o treinador António Almeida. O técnico, de 50 anos, é o segundo a sair do comando dos transmontanos já que Rui Luís tinha iniciado a temporada.

Marinhense

Adjunto Vítor Duarte promovido

Um dia depois da apresentação do pedido de demissão de Pedro Solá, a direção do Marinhense, da Série C do Campeonato de Portugal anunciou o seu substituto tendo a escolha recaído no adjunto Vítor Duarte. O novo treinador principal de 51 anos de idade, fez grande parte do seu percurso nas camadas jovens do clube e já orientou o primeiro treino tendo em vista ao receção ao Sertanense.

Sintrense

Plantel com mais duas caras novas

O extremo Caio Ferreira (ex- Alta de Lisboa) é a mais recente contratação do Sintrense, da Série D do Campeonato de Portugal. O ala brasileiro junta-se, assim, a Luís Tavares e Bob (ambos ex- Alcanenense), Tino (ex- Casa Pia), Rui Maurício e Pedro Barros (ex- Sertanense), José Custódio (ex- Vendas Novas) e Adílio Varela, emprestado pelo Tondela, na lista de caras novas de janeiro.