Bruno Moraes despede-se do Espinho

Bruno Moraes não vai continuar ao serviço do Espinho.

Ao contrário do que eram as aspirações da Direção do Sporting de Espinho, Bruno Moraes não vai continuar no clube. O avançado brasileiro terá já comunicado a sua decisão ao emblema espinhense esta semana, tendo também deixado uma mensagem de despedida do clube nas redes sociais. "Obrigado SC Espinho, presidente Bernardo, senhor Bruno, mister Rui Quinta, toda a comissão técnica e funcionários do clube. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio incondicional. Foi uma honra vestir essa camisola e sentir de perto o amor e a paixão que a cidade tem por este clube. Os momentos que vivi vão ficar para sempre na memória", escreveu.

Questionado sobre a saída do jogador, o treinador do Espinho, Rui Quinta, disse que já não estava a contar com Bruno Moraes. "Ainda não o vi aqui e a situação dele não foi sequer equacionada", afirmou.