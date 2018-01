Big Match TV: as emoções do Campeonato de Portugal estão de volta e em direto

Não perca em direto três transmissões do Campeonato de Portugal na tarde deste domingo.

Com o fim de semana regressa o Campeonato de Portugal e voltam em força as transmissões em direto em www.ojogo.pt. A parceria com o portal mycujoo.tv garante este domingo a possibilidade de seguir três jogos do Campeonato de Portugal, sendo que tudo começa às 14h00 com o Guadalupe-Praiense. Uma hora depois, mais dois jogos: Oriental-Estrela das Vendas Novas e Sintrense-1º Dezembro. Mas há mais, porque também às 15h00 será possível seguir tudo o que acontecer no Braga-Clube Albergaria, jogo de futebol feminino válido para a Taça de Portugal.

A aposta nas transmissões em direto, mais fácil de seguir com o lançamento do Big Match TV, começou no sábado, logo às 11 horas, com o Braga-Boavista válido para o Campeonato Nacional de Juvenis, campeonato com transmissões regulares em www.ojogo.pt. Estas e outras transmissões em direto no Big Match TV