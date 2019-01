O comunicado surge após um vídeo que mostra uma agressão a um árbitro no Linda a Velha-Atlético da Malveira.

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, partilhou, nas redes sociais, um vídeo que mostra o árbitro do Linda a Velha-Atlético da Malveira, da AF Lisboa, a ser agarrado e empurrado depois de expulsar um jogador do Atlético, ficando mesmo como equipamento rasgado.

A situação aqueceu no relvado e a polícia foi obrigada a intervir para retirar o jogador do terreno. O árbitro, que teve de mudar de equipamento, só retomou o jogo cerca de dez minutos depois do sucedido. O dirigente, que partilhou o vídeo, deixou uma pergunta: "Até quando isto vai continuar?.

O Atlético Clube da Malveira emitiu um comunicado, nesta segunda-feira, onde pede desculpa ao árbitro e deixa ainda uma resposta a Luciano Gonçalves, que tinha dito no Facebook que foi um episódio que envolveu uma "saga dos tristes, frustados, imbecis, ignorantes, cobardes, fracos, parvos, infelizes e selvagens".

O clube da Malveira considerou ter sido "um ato impróprio, infeliz, com origem no "calor" do jogo" e garantiu que, no final, pediu "desculpa pelo incidente à equipa de arbitragem", esperando que atos como este "não se voltem a repetir".

No mesmo comunicado, pode ler-se ainda uma resposta a Luciano Gonçalves: "Chegou a hora de dizer basta! Nunca em parte alguma iremos aceitar que por termos tido um ato impróprio, sejamos insultados como fomos por um responsável da arbitragem em Portugal".

Leia o comunicado na íntegra:

"Em relação ao jogo da 15º Jornada do campeonato Pró-Nacional entre o Sporting Clube de Linda-a-Velha e o Atlético Clube da Malveira, vimos por este meio comunicar que não nos revemos na atitude que o nosso atleta teve no decorrer do mesmo para com o árbitro do encontro. Consideramos um ato impróprio, infeliz, com origem no "calor" do jogo, no final do jogo pedimos diretamente desculpa pelo incidente à equipa de arbitragem e esperamos que atos destes não se voltem a repetir e que tenhamos sempre uma atitude responsável e desportiva em campo.

Não querendo desculpar o nosso atleta, lembramos os menos atentos que a informação que foi passada não reflete toda a verdade, a origem do lance que origina toda esta "confusão" é precedida de uma falta, assinalada a nosso favor pelo arbitro assistente e que o arbitro analisa de outra forma, o que dá origem aos protestos exagerados do nosso atleta, a uma conduta menos própria e antidesportiva.

As frases proferidas pelos nossos atletas e pelo árbitro também sabemos quais foram e também sabemos que o árbitro é soberano e os atletas devem obedecer as decisões, mesmo que sejam erradas, agora não deveriam de existir ofensas verbais por nenhum dos intervenientes, sejam atletas ou árbitros.

Lembramos também que o árbitro em questão estava a realizar o quarto (4) jogo no mesmo fim-de-semana. Estamos na 15ª Jornada e em 8 Jornadas tivemos jogadores expulsos, não somos uma equipa de arruaceiros, agressiva nem jogamos com maldade, a dualidade de critérios, as penalizações aos nossos jogadores e ao nosso clube em grande parte dos jogos têm sido de proporções avassaladoras e aberrantes.

Também temos os jogos todos filmados e podem ser vistos. Não pedimos favores, mas, também não queremos que seja sempre contra nós, defendemos arbitragens isentas, imparciais e sérias. Somos um clube sério, responsável, honesto e com 79 anos de história.

Chegou a hora de dizer BASTA! Nunca em parte alguma iremos aceitar que por termos tido um ato impróprio, infeliz, com origem no "calor" do jogo e na sequência de uma descoordenação da equipa de arbitragem por parte de um atleta de sermos insultados como fomos por um responsável da arbitragem em Portugal.

"Não Somos Tristes, Não Somos Frustrados, Não Somos Imbecis, Não Somos Ignorantes, Não Somos Cobardes, Não Somos Fracos, Não Somos Parvos, Não Somos Infelizes e Não Somos Selvagens." Queremos um Futebol sério, isento por parte de todos os intervenientes. Temos nome, temos história e vamos continuar a ter. Somos Atlético Clube da Malveira e temos orgulho em o ser".