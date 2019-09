Jogo do Campeonato de Portugal acabou com escaramuças fora do estádio. No vídeo é possível ver jogadores do Canelas, identificados com calções azuis, em confrontos com adeptos da Sanjoanense.

Acabou mal o Sanjoanense-Canelas, da Série B do Campeonato de Portugal. Os alvinegros venceram por 1-0, com um golo marcado no último minuto, e a situação descontrolou-se depois disso.

Juninho, o autor do golo da Sanjoanense, festejou em frente ao banco dos gaienses, gerando a ira do Canelas. Gerou-se, depois, uma enorme confusão junto aos adeptos dos locais, tendo dois deles entrado dentro de campo e sido identificados pela Polícia de Segurança Pública.

Após o final do jogo, jogadores do Canelas terão alegadamente saído do balneário e envolveram-se em confrontos com adeptos da Sanjoanense. A PSP foi obrigada a intervir para serenar os ânimos.

Carlos Rui Neto, presidente da SAD do emblema de São João da Madeira, recusou prestar declarações sobre o sucedido, remetendo os acontecimentos para o relatório do delegado da FPF.