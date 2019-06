Arouca: Kiko entende merecer oportunidade na I Liga e "agora ia ser diferente"

Passou pela I Liga e pela League One de Inglaterra, ao serviço de Port Vale. De saída de Arouca, gostava de voltar à I Liga, mas o mercado parece apontar o estrangeiro.

O lateral esquerdo Kiko está de saída do Arouca e procura clube neste mercado de transferência. As propostas recebidas, e a compensação monetária, parecem indicar o caminho "da Europa central ou de leste". Tudo, diz, porque "está difícil de chegar à I Liga em Portugal".

Curiosamente, Kiko esteve quatro temporadas na I Liga nacional, ao serviço do V.Setúbal, entre 2011 e 2015. Daí saiu para o Académico de Viseu, mas faz o mea culpa e reconhece que amadureceu desde então.

"A minha vida extrafutebol afetou-me muito. As más decisões que tomei na vida levaram a que não me afirmasse e afetou-me dentro do campo. Como se costuma dizer, se soubesse o que sei hoje. Fui muito novo para Setúbal, com 16 anos... as tentações são muitas. Mas já merecia voltar, se tivesse uma oportunidade agora ia ser completamente diferente. Em termos emocionais estou melhor, mais equilibrado, com vida familiar reorganizada. Depois estava muito acomodado, com chamadas à seleção... só quando sai do Setúbal é que vi que não era tão fácil, caiu a ficha", assume.

Kiko, aos 26 anos, confia que o dia do regresso voltará. "Quando acontecer vai ser completamente diferente", vinca. Curiosamente, saiu do V.Setúbal na época em que chegou para treinador Quim Machado, treinador que reencontrou em Arouca.

O lateral não se agarrou ao passado e, sem nunca ter falado com o técnico sobre isso, diz ter pensado apenas que "ia fazer tudo para não dar motivos para ele me tirar da equipa". Apesar da sua "boa época", com 32 jogos e um golo, o Arouca não conseguiu a permanência nos campeonatos profissionais e caiu para o Campeonato de Portugal. "Tínhamos uma equipa com jogadores de muita qualidade mas as coisas não saiam e foi mais falta de confiança do que qualidade, ninguém estava à espera, sempre achamos que íamos estar lá em cima e como não aconteceu deixou-nos um bocado intranquilos, a mim também", justifica.

O contrato com o Arouca é até 2021, mas a Direção deu-lhe liberdade para procurar clube. Entretanto, o futuro será decidido nos próximos dias.