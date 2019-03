Amigo de infância do benfiquista Rafa voltou ao futebol para brilhar

Campanha do Santa Iria no Campeonato de Portugal não está a ser famosa em contraste com a temporada de João Costa, que farta-se de marcar.

O Santa Iria está num discreto 15º lugar da Série C do Campeonato de Portugal, mas tem o segundo melhor marcador do agrupamento. Trata-se de João Costa, extremo esquerdino de 26 anos que leva dez golos (13 ao todo na temporada) e que até deixou de jogar futebol na época passada.

"No ano passado parei por volta de novembro pois abri a minha própria empresa do ramo imobiliário e precisava de me dedicar a 100 por cento. As coisas voltaram a correr bom e aceitei a proposta do Santa Iria nesta temporada", conta o ala que nem esperava jogar no CdP. "Na altura assinei para ir para a Pró-Nacional da AF Lisboa, mas a desistência do Sporting B fez o Santa Iria ir para o CdP e o clube foi com o plantel que já estava definido", conta.

Devido ao tempo em que esteve parado, João Costa não julgava com uma época tão positiva que até já é a melhor da carreira do atleta que representou, entre outros, a Académica B. "Comecei a temporada no banco, estreei-me na Taça de Portugal e marquei logo dois golos. A partir daí fui conquistando o meu espaço", diz João Costa que já sonha com outros voos. "Tenho o meu negócio estabilizado, está em piloto automático e dá para pensar noutras aventuras. Gostava de chegar ao profissionalismo", conta.

Uma técnica apurada e um remate fácil são os pontos fortes do canhoto. "Sou tecnicamente evoluído, tenho um remate fácil, um cruzamento fácil e tenho evoluído muito na finalização. Sinto que tenho estado sempre no sítio certo para fazer golo", diz. João Costa fez parte da formação no Alverca, onde se cruzou com Rafa, do Benfica, de quem é amigo de infância. "Ultimamente não temos estado tantas vezes juntos devido à vida profissional dos dois que nos rouba muito tempo, mas mantemos essa amizade", profere. Uma amizade que não mete muito o futebol ao barulho. "Normalmente não falamos muito de futebol, nem eu preciso de lhe dar conselhos pois todos sabem o nível que ele tem", sublinha.