Alverca soma e segue, União prescinde do treinador e mais novidades

Lista de movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Nuno Gomes deixa comando do União

Nuno Gomes já não é treinador do União da Madeira, quinto da Série B do Campeonato de Portugal. O clube insular emitiu uma nota a dar conta da saída do técnico invocando questões "do foro pessoal", informando que Nuno Gomes passará a exercer as funções de chefe do scouting dos insulares. O novo treinador deverá ser anunciado nos próximos dias.

Alverca soma e segue nas entradas

Tom Furtado, brasileiro de 21 anos está contratado pelo Alverca. O brasileiro chega do São Paulo, joga como lateral esquerdo, é mais uma opção para o treinador Tôpê.

Torcatense com uma novidade

Francisco Branco conta com um novo jogador no plantel. O médio Moreira ex-Porto d" Ave assinou até final da época. Passou pela formação do Guimarães, jogou depois pelo Maria da Fonte, Vieira, Águias da Graça, e agora aos 24 anos joga pela primeira vez nas competições nacionais.

Amora com campeão moçambicano

O Amora, treinado por Pedro Russiano continua a investir na construção de um plantel ambicioso rumo aos campeonatos profissionais e, nesse sentido, foi contratado o avançado moçambicano Lau King, de 23 anos. O atleta foi campeão nacional de Moçambique ao serviço do União Desportiva de Songo.