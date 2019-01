Alverca "solidário" com o Casa Pia

Clube ribatejano entende que castigo aplicado ao Casa Pia "é uma medida ilegal"

A Direção do Alverca solidarizou-se com o Casa Pia e os seus técnicos, Rúben Amorim e José Reis, "face ao castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol". O clube ribatejano entende que "é uma medida ilegal, cujo alcance financeiro e disciplinar prejudica os clubes de uma forma que pode comprometer a sua necessária estabilidade".

O comunicado acrescenta que "a Federação Portuguesa de Futebol, enquanto entidade reguladora, deve zelar pelo cumprimento das normas que regem a atividade dos clubes e seus colaboradores mas não pode perder de vista o esforço de sobrevivência que muitos fazem para manter o interesse e a integridade da competição".

A Direção do Alverca relembra que este caso "agora ocorrido com o Casa Pia e que está a suscitar grande interesse mediático, também aconteceu, no último mês de dezembro" com o seu clube, "ao qual foi aplicada uma multa de valor completamente absurdo e a retirada de três pontos".

A direção do Alverca procedeu ao pagamento dessa multa e "mantém-se o incrível prejuízo de três pontos, conquistados pela nossa equipa, com esforço e valor. É nossa convicção que esses três pontos nos serão devolvidos e, com isso, será imposta a normalidade competitiva, posta em causa, pela decisão do Conselho de Disciplina. Encontra-se suspensa, por ação do TAD, após recurso apresentado pela direção do Alverca, a medida imposta de cinco jogos à porta fechada, assim como a suspensão aplicada ao nosso treinador".

A Direção do Alverca irá solicitar, "com caráter de urgência", a marcação de uma reunião com Fernando Gomes, presidente da FPF, "tendo em vista a discussão do atual quadro regulamentar que enquadra a qualificação e registo de treinadores de futebol no Campeonato de Portugal".