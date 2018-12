Alverca não se conforma e vai recorrer para o TAD

Em causa decisão do CD que retirou três pontos por utilização indevida do treinador Tó-Pê.

O Alverca discorda da deliberação do Conselho de Disciplina que decidiu retirar três pontos ao clube ribatejano por utilização indevida do treinador, Tó-Pê, na ficha de um jogo da Série C do Campeonato de Portugal. "A nossa decisão é a de recorrer para o TAD até ao dia 18, data-limite em que o podemos fazer", revelou Fernando Orge, presidente do Alverca.O líder do clube ribatejano garantiu que o clube ainda não recebeu a notificação. "A perda de três pontos é o que está mencionado no site", acrescentou.

Entretanto, o Casa Pia, da Série D do Campeonato de Portugal, "já foi notificado da abertura de um processo disciplinar relacionado com eventuais irregularidades nos membros da equipa técnica", adiantou Vítor Franco, presidente do clube. "Como o processo está em curso e ainda vamos ser ouvidos só depois de ser concluída a fase de inquérito e de ser conhecida a decisão do Conselho de Disciplina é que veremos o que podemos fazer", revelou o dirigente do Casa Pia que é treinado por Rúben Amorim.