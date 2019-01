Alverca não pára de contratar e outras transferências no Campeonato de Portugal

Lista de movimentações no mercado de transferências do Campeonato do Portugal

Sintrense contrata nigeriano

O Sintrense assegurou a contratação do avançado Mathew Boniface, nigeriano de 24 anos proveniente do Akwa United (Nigéria). O dianteiro conta, entre outros, com passagens por Aris Limassol (Chipre) e Partizani Tirana (Albânia). Boniface afigura-se, assim, como mais uma opção para o treinador Tiago Zorro atacar os dois primeiros lugares da Série C do CdP.

Lusitano de Vildemoinhos acrescenta golos ao ataque

José Vieira é a mais recente aquisição do Lusitano de Vildemoinhos, segundo classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O brasileiro, 26 anos, que já passou em Portugal por Penafiel, Olhanense e Cinfães, iniciou a temporada no Régua, da AF Vila Real, onde levava 15 golos em 13 jogos disputados. O atacante colmata a saída de Lucas Klysman para o Loures.

Oleiros perde melhor marcador para o Olhanense

O extremo Sapara que era, com oito golos em 13 jogos, o melhor marcador do Oleiros, mudou-se para o Olhanense, sexto classificado da Série D do Campeonato de Portugal. Sapara, nigeriano de 23 anos, chegou a Portugal em 2014, vindo do Team Lagos (Nigéria) para jogar no Farense tendo, depois, passado por Quarteirense, Sertanense e Almancilense.

Benfica e Castelo Branco recruta no Vizela

O médio-defensivo Moamed Silla rescindiu contrato com o Vizela e assinou pelo Benfica e Castelo Branco, líder da Série C do Campeonato de Portugal. O jogador, 21 anos, que passou pela formação do Tondela e representou, também, o Lusitano de Vildemoinhos durante duas épocas, já está integrado junto do grupo orientado por Sérgio Gaminha.

Braga empresta ao Real

Na luta pelo regresso aos campeonatos profissionais, o Real SC, 4º posicionado na tabela classificativa da série D, já encontrou substituto para suprir a saída de Baba Seck, a caminho de itália.

O ponta de lança, João Magno de 21 anos, foi a escolha e chega por empréstimo do SC Braga até final da temporada. Na equipa bracarense fez dois jogos esta época nos Sub-23.

Caçadores das Taipas com duas novidades

André Martins, com 22 anos ex-Berço, na sua quarta época como sénior, contabiliza passagens por Torcatense, Limianos, Mondinense e Atlético Arcos e o atleta Pereirinha de 20 anos ex-Sertanense são reforços do Caçadores das Taipas, da Série A do CdP.

Fátima assegura guarda-redes

O Fátima que, disputa a série C do Campeonato de Portugal, reforçou o plantel com a contratação do guardião Aydan Júnio, ex- Paços de Ferreira, jogador de 20 anos que alinhava na equipa B dos pacenses e chegou a fazer parte da equipa principal aquando da passagem do técnico João Henriques pelo clube, mas não realizou qualquer jogo.

Sem espaço no Mirandela, muda-se para o Mirandês

O médio Átila Santos, pouco utilizado no Mirandela, transferiu-se para o Mirandês, mas manteve-se na Série A do Campeonato de Portugal.

Alverca já vai em nove caras novas no mercado de inverno

E vão nove reforços de inverno para o Alverca, último classificado da Série C do Campeonato de Portugal, e que anunciou as contratações do guarda-redes Miguel Lázaro e do defesa Ronaldo de Sousa. O primeiro, 23 anos, rescindiu contrato com o V. Setúbal e assinou por época e meia, enquanto Ronaldo jogava no Cruzeiro e é internacional brasileiro Sub-17. O Mafra emprestou, até ao final da época, o lateral-esquerdo André Dias.