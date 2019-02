Alverca dispensa, Leça perde extremo e outras notícias do mercado de transferências

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Sintrense empresta ao Sertanense

O Sertanense, 13º classificado da Sèrie C do Campeonato de Portugal, garantiu, junto do Sintrense, o empréstimo do lateral-esquerdo Arthur Bote. O brasileiro, 22 anos, chegou a Portugal esta época, vindo dos Sub-20 do Santos, mas só realizou cinco partidas na formação de Sintra e vai, assim, procurar mais minutos e dar outro fôlego à carreira no conjunto de Hugo Martins.

Amora contrata no Torcatense

O avançado Jussane é a mais recente aquisição do Amora, da Série D do CdP. Formado no V. Guimarães, o luso-angolano, 28 anos, já passou por Maria da Fonte, Amarante, Interclube, Sagrada Esperança e Cabinda, estes três de Angola, Cinfães, Oliveirense, Sernache, Reguengos, Gobelins (França), Tirsense e Torcatense onde, esta época, levava quatro golos

Poveda sai duas semanas depois de assinar

Foi bastante curta a estadia de Gabriel Poveda no Alverca, da Série C do Campeonato de Portugal. O avançado tinha sido contratado ao Guarani a 22 de janeiro mas, ao cabo de pouco mais do que duas semanas, o dianteiro brasileiro foi emprestado ao Atlético Paranaense com um vínculo válido até 31 de dezembro. Poveda só fez um jogo pelo Alverca B.

Leça fica sem extremo

Pedro Areias já não é jogador do Leça. O extremo, de 28 anos, anunciou nas redes sociais a saída do clube que representava há três temporadas. Areias foi determinante na subida, na época passada, dos leceiros ao Campeonato de Portugal, ao apontar nove golos em 37 jogos sendo que, nesta temporada, levava um tiro certeiro em 17 encontros realizados.

Gafanha assegura lateral-esquerdo

Bruno Pereira, lateral-esquerdo ex- Sertanense, é reforço do Gafanha, da Série B do CdP. O jogador, de 21 anos, chegou a passar pela formação do FC Porto.