Alverca associa-se à dor do Flamengo e oferece apoio

Clube do Campeonato de Portugal escreveu uma mensagem depois do incêndio no centro de treinos do clube brasileiro.

O Alverca, clube do Campeonato de Portugal, solidarizou-se com o Flamengo, clube que vive horas de dor com o incêndio no centro de treinos que provocou dez mortos, entre eles jogadores dos escalões de formação.

"A direção do Alverca solidariza-se com as famílias de todos aqueles que perderam a vida na tragédia que ocorreu, esta madrugada, no centro de treinos do Flamengo. O que aconteceu é algo que nos deve encher de tristeza e mágoa. Também a direção do Flamengo, os seus adeptos, os seus atletas e todas as demais pessoas ligadas ao clube, estão nos nossos corações e nas nossas orações. Nesta hora de dor, a direção do Alverca manifesta a sua total disponibilidade para ajudar em tudo o que for considerado útil e necessário para diminuir os efeitos desta tragédia", escreveu no Facebook.

Apesar de as vítimas mortais ainda não terem sido identificadas, o canal desportivo Sportv informou que quatro eram jogadores da equipa de juniores do Flamengo, quatro eram funcionários do clube e dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes.

Os três feridos foram identificados como atletas juniores do Flamengo que dormiam no local, Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos.

O centro de treino do Ninho do Urubu é considerado um dos mais modernos da América Latina e possui um módulo para a equipa profissional do Flamengo, dois campos de treino e um espaço específico para a preparação de guarda-redes, além da área de alojamento para atletas das camadas jovens, que foi atingida no incêndio.

Em 2018, o Flamengo, que é a equipa de futebol mais popular do Brasil, inaugurou uma nova estrutura para a equipa principal e deixou as antigas instalações para os jogadores das categorias jovens do clube.