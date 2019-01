Ainda se lembra de Bruno Moraes? Nunca marcou tanto na carreira

Avançado marcou o 11º golo da temporada pelo Trofense. Nunca Bruno Moraes marcou tanto na carreira

Bruno Moraes não é um nome estranho no ouvido do adepto de futebol. O avançado brasileiro fez parte do plantel campeão europeu do FC Porto, em 2003/04, mas as constantes e graves lesões tiraram o brilho a uma carreira que prometia. O atacante representa, agora, o Trofense e, aos 34 anos, está a fazer a melhor época da carreira. Isto porque Moraes fez ontem o 11º golo da temporada e ultrapassou o melhor registo que foi alcançado precisamente em 2017/18, então ao serviço do Espinho. "Estou numa fase mais madura da minha vida, a época tem corrido bem, a época passada também correu, não tive mais nenhuma lesão e tudo isto reunido tem contribuído para este desempenho", explica o canarinho a O JOGO que assegura estar para longe o fim da carreira. "Não tenho prazo de validade. Este clube merece toda a minha gratidão por ter acredito em mim e tenho que continuar com o bom trabalho", frisa.

O Trofense é segundo na Série B do Campeonato de Portugal estando, por isso, em lugar de acesso ao play-off de subida e o objetivo é mesmo esse: voltar aos tempos de glória. "Temos essa ambição, é um clube que já esteve na I e II Ligas, mas temos que ir jogo a jogo pois esse campeonato é muito difícil e competitivo", reitera. Quanto aos golos, Bruno Moraes não tem um número definido. "Tinha como primeiro objetivo fazer mais golos que na temporada anterior. Consegui isso antes do fim da primeira volta e não quero parar por aqui sempre fazendo as coisas de uma forma sadia e com respeito pelos colegas. Agora, não tenho um número definido. Logo se vê..."

O passado ligado ao FC Porto ainda faz com que os mais novos peçam a Bruno Moraes para desfiar memórias. "É normal, eu quando era novo também perguntava isso. Perguntam-me como foi jogar a Liga dos Campeões e coisas assim...", revela. Apesar de esta época não ter ido muitas vezes ao Dragão, Bruno Moraes assistiu ao vivo à festa do título de 2017/18. "Fui com o meu filho ver o jogo com o Feirense onde celebraram o campeonato. É o clube do meu coração".

Na mente do goleador ainda está um eventual regresso aos patamares profissionais. "Ainda sonho com um bom contrato, de preferência em Portugal, e com a oportunidade de poder voltar a jogar na I Liga pois conheço bem o campeonato. Mas, se aparecesse uma proposta de fora, também iria analisar...", conclui.