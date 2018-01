Águeda em força, mas há mais neste intenso mercado do Campeonato de Portugal

Confira as últimas movimentações do mercado no Campeonato de Portugal.

Arões reforça a baliza

Com a saída por motivos profissionais do guarda-redes Rui Lopes, o Arões, treinado por Eduardo Pereira, assegurou a entrada de Fred Fangueiro. O novo jogador regressa assim a Fafe, cidade onde jogou nas duas últimas épocas antes de sair em direção ao Maia Lidador. Aos 21 anos, vai lutar por um espaço na baliza com Paulo Freitas e Paulo Jorge. A sua formação foi construída no Vitória de Guimarães, Os Sandinenses e Fafe

AD Oliveirense assegura avançado

O avançado Fábio Pimenta é a mais recente aquisição da equipa de Santa Maria de Oliveira. Com 29 anos e 1,90 altura, chega do Gafanha, depois de ter já passado por Mafra, Vilaverdense, Amarante, Tirsense e Coimbrões. Na pretérita temporada marcou 12 em 18 jogos ao serviço da equipa gaiense. É um importante reforço para o treinador Emanuel Simões, e uma mais valia para o emblema que disputa a série A do Campeonato de Portugal e apresenta um registo de 12 jogos sem perder.

Ataque renovado em qualidade no Castrense

Carlos Machado, treinador do Castrense, ganhou mais uma opção de jogo no ataque. Wellington Junior, ex-AD Nogueirense, reforça a equipa de Castro Verde. Com 24 anos, o jogador brasileiro alinhou ainda no CAP de Uberlândia, Icasa, Nova Iguaçu e Botafogo. A cumprir a primeira temporada em Portugal, junta-se às aquisições já anunciados de Luã Portugal e Fábio Martins, todos a reforçar a linha avançada. Lutar pela manutenção é o principal objetivo, do 12º classificado da série C do Campeonato de Portugal, que recebe domingo o Moncarapachense e tem como meta somar a segunda vitória oficial no ano 2018.

Aquisições confirmam pretensões do Águeda

Desportivo de Águeda, treinado por José Rachão, anunciou a contratação do guarda-redes Matthew, ex-Fornos de Algodres, do médio Milton, ex-Alvarenga, e do avançado Niang, ex-Freamunde, que colmatam a ausência, por lesão, de Miguel Assunção, e as saídas de Diogo Melo, que saiu para o Almancilense, e de Tica, por ter emigrado para a Bélgica. O clube anunciou ainda a cedência de Ndaw ao Ferreira D"Aves.

Jorge Chula assina pelo S. Martinho

Jorge Chula, avançado de 27 anos é novidade na equipa de Agostinho Bento. Chega do Salgueiros e conta com passagens por vários emblemas como FK Zalgiris, Aves, Marítimo, Moreirense e Sporting B. O jogador que pode fazer qualquer posição do corredor direito vai vestir a 14ª camisola da sua carreira desportiva.

Alterações no plantel do Salgueiros

Stanly Santos é nova entrada no Salgueiros. O ponta de lança chega do Anadia, onde cumpriu a primeira metade do campeonato de Portugal. Com 23 anos, Stanly Santos cumpre a quarta temporada no futebol português: começou em 2014/15 no Trofense, passou pelo Cesarense dois anos e esta época começou no Fafe, passou pelo clube Anadiense e ingressa agora na alma salgueirista.

Junta-se à contratação do médio Ricardo Bouças.