A noite ainda não acabou no CdP: confira mais novidades

Leiria, Amora e Pedras Salgadas ativos no mercado do Campeonato de Portugal

Leiria contrata médio do Cova da Piedade

As novidades no Campeonato de Portugal ainda não acabaram. Depois da lista de movimentações publicada por O JOGO, o Leiria, da Série C do CdP, veio, agora, oficializar a contratação do médio Helinho, jogador de 23 anos que rescindiu com o Cova da Piedade, onde tinha feito cinco jogos esta época, para ingressar no conjunto comandado por Filipe Cândido.

Formado no V. Guimarães e Os Sandinenses, Helinho fez mais de 60 partidas pela equipa B dos vitorianos e passou, também, por Vizela e Felgueiras.

Amora foi ao Loures recrutar extremo

Luís Elói, extremo que estava no Loures por empréstimo do Sporting, é reforço do Amora, da Série D do CdP. O jogador, 22 anos, que na época passada representara o Sintrense, deixou um pecúlio no Loures de um golo marcado em 15 jogos.

V. Setúbal cede ao Pedras Salgadas

Rafinha, extremo que estava emprestado ao V. Setúbal ao Lourosa e que O JOGO já tinha dado conta da sua saída, vai, agora, prosseguir a carreira no Pedras Salgadas, da Série A, também por empréstimo dos sadinos.