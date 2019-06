"A minha mãe faleceu e fiquei deprimido. Voltei ao futebol para preencher um vazio"

Problemas financeiros dominavam o Vilafranquense há seis anos. História atual é muito diferente e a subida fez-se sob a gestão de Luiz Andrade, que na época passada presidia um Aves vencedor da Taça

Vila Franca de Xira está em festa com a inédita subida à II Liga, mas o panorama era muito diferente em 2013. Nesse ano, os ribatejanos ficaram em 15.º na extinta I Divisão de Honra e viviam uma crise financeira. Rodolfo Frutuoso decidiu criar uma SAD e o agora diretor-geral da sociedade guiou o clube logo em 2013/14 à Pró-Nacional da AF Lisboa. Dois anos mais tarde, em 2015/16, veio a subida ao Campeonato de Portugal. Nesta época, Rodolfo Frutuoso passou a SAD para as mãos de Luiz Andrade, ex-presidente do Aves que conduziu os nortenhos da II para a I Liga e que por lá venceu a Taça de Portugal na temporada anterior. "Em seis anos subir três vezes é extraordinário. Luiz Andrade chegou com muita força para conseguirmos concluir o sonho. Houve um grande mérito de toda a estrutura", referiu Frutuoso.

Por outro lado, Luiz Andrade diz não saber qual a fórmula para tanto sucesso desportivo e revelou que nem estava a pensar voltar ao futebol depois de se ter demitido do Aves no verão de 2018. "A minha mãe faleceu no ano passado e fiquei algo deprimido. Voltei ao futebol para preencher um vazio e escolhi o projeto que tinha mais que ver comigo. Disse na minha apresentação que queria subir em dois anos, mas dentro do balneário sempre passei a mensagem de que era para sermos promovidos nesta época. Tínhamos um orçamento baixo, de 400 mil euros, mas não foi isso que nos travou", atirou o brasileiro. Contudo, o ano do Vilafranquense foi assolado por salários em atraso, situação que já estará regularizada. "Só nos falta pagar maio e vamos fazê-lo no dia 20. Projetámos as coisas de uma determinada maneira, mas tivemos um patrocinador que falhou. Na II Liga, com direitos televisivos e outras receitas, temos todas as condições para ter estabilidade", vaticinou.

SAD quer renovar com Filipe Moreira



Foi a 4 de março que Filipe Moreira rendeu Vasco Matos no comando técnico do Vilafranquense. O treinador, de 55 anos, até tinha começado a época na Sanjoanense, de onde tinha saído, e agora pode voltar à II Liga pela porta dos ribatejanos, escalão no qual orientou Académico de Viseu, Covilhã e Santa Clara, já que a SAD quer renovar com Moreira e o próprio não fecha a porta à continuidade. "Vamos conversar... quando as vontades convergem é mais fácil", atirou a O JOGO. Sobre a subida, a satisfação traduziu-se em palavras de orgulho. "Foi um momento que marcará para sempre a minha vida. Os meus jogadores são os verdadeiros heróis e foram até ao fim campeões", rematou, lembrando os que ficaram para trás. "Tenho de salientar a importância do trabalho de muitos treinadores e atletas que contribuíram para o crescimento do clube." Sobre os objetivos na II Liga, Filipe Moreira deixou a conversa para mais tarde.