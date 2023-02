Insultos racistas interromperam jogo da AF Porto

Lixa-Lavrense, da Divisão de Honra, esteve parado durante dez minutos. Um dos adeptos que insultou Malú, do Lavrense, foi identificado pelas autoridades. Presidente do Lixa pediu desculpa pelo sucedido.

Insultos "de cariz racista" a Malú, jogador do Lavrense, por parte de adeptos do Lixa, puseram em risco a conclusão do jogo da Divisão de Honra da AF Porto.

Rui Borges, presidente do clube de Lavra, contou a O JOGO que tudo aconteceu aos 80", quando os insultos contra Malú levaram os delegados da AF Porto a dar instruções para o jogo parar. Entretanto, um adepto foi identificado pelas autoridades.

Durante os dez minutos de interrupção, a equipa do Lavrense, solidária com o colega, "ponderou" não voltar ao campo.

Lamentando estes comportamentos no desporto, Rui Borges vincou que o clube "estará ao lado de Malú em todas as medidas que ele entenda tomar". O Lavrense recebeu um "pedido de desculpas" por por parte do presidente do Lixa pelos insultos a "um bom rapaz que não merecia isto".