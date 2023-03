Insólito: jogador expulso e suspenso por 45 dias depois de atingir árbitro com a bola

Emanuel Lopes, jogador do Caxarias, alvo de castigo pesado.

O duelo entre o CCD Caxarias e o Riachense, referente à 2.ª Divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ficou marcado por um episódio insólito.

Emanuel Lopes, jogador do Caxarias, foi expulso e, mais tarde, suspenso por 45 dias devido a um episódio que está a dar muito que falar. O jogador viu o cartão vermelho numa altura em que a partida estava parada, por ter atingido o árbitro com a bola. No entanto, ao analisar-se toda a situação, pode perceber-se a revolta do jogador, que recorreu durante a semana às redes sociais.

"Nunca quis justificar resultados com erros alheios, se estamos onde estamos é por culpa própria (...). Tenho quase 20 anos de distrital e que venha o primeiro árbitro ou adversário dizer que de alguma forma agredi ou faltei ao respeito seja por palavras ou actos... (...) Sempre com o máximo respeito, no fim do jogo perguntei o porquê. Ao que parece agredi... Justifiquei que tinha sido sem intenção, simplesmente quis colocar a bola em zona para bater o livre. "Timing errado" respondeu... Podia e pensei em mandar-me para o chão quando existe o bracejo para afastar os jogadores e levo uma lapada, achei que não havia necessidade fazer figura estúpida e seguir com o jogo... Acabei por não ser eu a fazê-la. Hoje penso que era o que devia ter feito, ficava eu com a figura estúpida a queixar-me no chão e evitava este infeliz acontecimento. Sei que se vai escrever o que quiser naquele relatório, mas aqui está o vídeo de tudo e uma imagem da comunicação social a caracterizar-me! Sinceramente já nem me importo se me dão dois, três jogos.... três ou quatro meses de suspensão... Quero que no que falta deste campeonato respeitem o Caxarias!!! No final disto tudo... Ainda estou à espera que apareça alguém com um microfone a rir-se e a dizer que é para os apanhados...", havia escrito na sua conta do Facebook. E parecia que adivinhava.

Pois bem, como pode ver-se nas imagens, um jogador do Caxarias sofreu falta, tendo alguns colegas de equipa, incluindo Emanuel, ido à beira do árbitro que, ao ordenar afastamento dos jogadores, até atingiu involuntariamente na cara o atrás referido jogador, que não reagiu. De seguida, o jogador foi buscar a bola, tendo-a rematado contra a parede para colocá-la no lugar de marcação do livre, com a mão. A bola acabou por tocar no árbitro, Adelino Dias, que imediatamente mostrou o cartão vermelho.