Ao aproveitar a posição do árbitro, para protagonizar uma insólita e injustificada atitude, Ricardão Santos, defesa do Lourinhanense, assoou-se para cima de Ricardo Isabelinha, avançado do Caldas. O momento, que despoletou protestos e a devida expulsão do jogador, ocorreu aos 58 minutos do jogo relativo à 16.ª jornada da série F do Campeonato de Portuga. Assista no tweet abaixo.