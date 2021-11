Imortal perde pontos na secretaria

Caso acabou por mudar líder da Série F do Campeonato de Portugal

O Imortal viu o empate obtido em Pinhal Novo, num encontro referente à 4ª jornada do Campeonato de Portugal, revertido para derrota. Em causa está a utilização do avançado brasileiro Bruno Sales, que não podia ser utilizado já que tinha sido expulso no encontro frente ao Serpa da 2ª jornada, tendo apanhado dois jogos.

Por lapso e pensando que o jogo da Taça da Portugal, que se realizou logo seguir ao encontro do Serpa frente ao Vilafranquense no Municipal de Albufeira, daria para que o jogador cumprisse um jogo de castigo, o avançado não jogou na semana a seguir frente ao Juventude, que na teoria seria o segundo jogo castigado, acabando assim por ser utilizado no encontro com o Pinhalnovense, tendo entrado ao intervalo a substituir Mateus Vieira.

Assim sendo o Louletano, que liderava esta Série F com 11 pontos, viu-se relegado para o segundo lugar, já que o Pinhalnovense com estes pontos ganhos na secretaria regressou de novo ao topo da tabela classificativa, agora com mais um ponto que a formação algarvia.