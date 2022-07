Imortal garante os três primeiros reforços

A equipa de Albufeira chegou a acordo, por uma temporada, com os médios Afonso Fadigas, de 24, ex-Internacional de Almancil, Ruben Useche, venezuelano de 24 anos ex- GD de Lagoa, e com o avançado nigeriano Elvis Udokporo, de 25 anos, ex-Aljustrense

O Imortal de Albufeira, clube algarvio que vai competir no Campeonato de Portugal, já começou a preparar a próxima temporada, tendo já garantido os três primeiros reforços.

