Imortal de Albufeira viajou com a equipa do Ferreiras no mesmo autocarro até Lisboa

Em puro espírito de cooperação, aquilo que no futebol não parece muitas vezes anormal, acabou por acontecer com duas equipas algarvias, o Ferreiras e o Imortal de Albufeira, ambas do Campeonato de Portugal Série D.

A situação aconteceu no passado fim de semana, com a equipa do Imortal de Albufeira a viajar juntamente com a equipa do Ferreiras, no seu autocarro, até ao aeroporto de Lisboa, já que ambas as equipas tinham jogos agendados nos Açores (o Ferreiras frente ao Angrense e o Imortal frente ao Praiense).

A direção do Ferreiras, num comunicado, frisou que, "porque desporto não é só competição, o F.C. Ferreiras também joga fora das 4 linhas! Em puro espírito de cooperação, viajámos no nosso autocarro até ao aeroporto de Lisboa com o nosso vizinho rival Imortal Desportivo Clube, todos rumo aos Açores para um fim de semana de jogo. Ganhar ou perder faz parte do desporto, mas ajudar tem de estar no horizonte de todos, deixando definitivamente para trás todos ressentimentos e picardias que a competição costuma trazer. No F.C. Ferreiras, sempre que estiver ao nosso alcance, tentaremos ajudar e estaremos disponíveis para aquilo que nos for solicitado, por quem quer que seja, e foi isso que aconteceu este fim de semana.", salientando ainda que "a direção do Imortal DC, na pessoa do seu Vice-presidente, já nos agradeceu a ajuda disponibilizada".