Imortal de Albufeira contrata atacante José Miguel

Dianteiro, contratado a custo zero, vai representar o clube algarvio até maio deste ano

José Miguel, avançado de 27 anos, ex-Portimonense "B", é reforço do Imortal de Albufeira até ao final da presente temporada, tendo acertado a desvinculação com o emblema algarvio.

O avançado, formado no Almancil e no Portimonense, estreou-se na equipa principal alvinegra com apenas 19 anos, sob orientação de Lázaro Oliveira, antes de ser emprestado ao Moura por duas épocas seguidas. De regresso ao Algarve em 2015/16, José Miguel representou Lagoa e Armacenenses.

O dianteiro representou ainda o Tourizense, o Vitória de Sernache, o Esperança de Lagos, o Oliveira do Hospital e, na presente temporada, estava na equipa B do Portimonense. O reforço para o ataque do Imortal de Albufeira disputou 148 jogos e marcou 19 golos na carreira.