Ibrahim Mohammed é reforço do Rabo de Peixe

Fotografia: Facebook do Rabo de Peixe

O médio ganês deixa o Esmoriz ao fim de duas temporadas.

O Rabo de Peixe, equipa que disputa o Campeonato de Portugal, comunicou, nas redes sociais, a contratação de Ibrahim Mohammed.

O médio ganês, de características defensivas, chega ao conjunto açoriano proveniente do Esmoriz, clube que representou nas duas últimas épocas, e, desta forma, será mais uma opção para o miolo do terreno para o técnico Hélio Oliveira.

Ibrahim Mohammed, de 24 anos, conta ainda com passagens pelo Valadares Gaia e Gottne IF, da quarta divisão do futebol sueco.