Hugo Nunes: "Esta SAD é incrível. Tratam-nos como profissionais e isso puxa..."

Foi uma tarde em cheio, no passado domingo, para Hugo Nunes. O médio estreou-se a marcar, e logo a dobrar, e revelou-se decisivo na estreia a ganhar do 1º Dezembro na fase de subida, série 2 (zona sul) do Campeonato de Portugal, ao contribuir para o triunfo, por 3-1, em casa, frente ao Lusitano de Évora. "Foram golos que já procurava há imenso tempo e que surgiram numa altura em que a equipa precisava", afirmou a O JOGO.

O conjunto de Sintra partilha a liderança do agrupamento com os mesmos cinco pontos de Atlético e Pêro Pinheiro, adversários que vai receber, por esta mesma ordem, nas próximas duas rondas. "Vimos o sorteio e percebemos que era muito importante não perder nos primeiros dois jogos fora. Em casa [com o L. Évora] o objetivo máximo era ganhar, conseguimo-lo, foi bastante importante e estamos super motivados", assume. "O Atlético? Se ganharmos, será um passo muito grande...", acrescenta, aludindo ao sonho da subida à Liga 3.

Natural de Setúbal, o jogador de 21 anos reconhece que as três partidas seguidas em casa são decisivas na luta pelo acesso ao terceiro escalão. No campo, diz-se "agressivo" e gosta da bola no pé.

Fundado em 1880, o histórico 1º Dezembro estava, na época passada, na AF Lisboa. Regressou aos nacionais e a entrada de uma nova SAD tem contribuído para o crescimento dos sintrenses. "Esta SAD é incrível, foi o melhor que podia ter acontecido. Há muita organização, não facilitam em nada e tenho a convicção de que é das SAD mais profissionais ou a mais profissional em já estive. Tratam-nos como profissionais e isso puxa os bons resultados que temos feito", elogia. No plantel, reina a juventude, com uma média de 23,04 anos. Hugo Nunes, 21 anos, é exemplo disso. "Jogadores como o Manuel Liz, o Coutinho e o Lisandro [Menezes] são mais velhos e ajudam-nos a crescer no jogo. Somos unidos e funcionamos como um só", realça. No campo, refere gostar de jogar a "trinco" ou com "dois médios" mais recuados. "Sou agressivo, forte nos duelos aéreos, gosto de transportar bola e posiciono-me bem defensiva e ofensivamente", termina.

Hugo Nunes passou pelas escolas do Benfica dos sub-10 e aos sub-13. "Foi um privilégio trabalhar numa estrutura como a do Benfica. Conheci muitos colegas que hoje são jogadores de topo e isso motiva-me para procurar o meu sucesso", afirma. No Seixal, houve um, entre vários colegas, que lhe ficou na retina. "O Fábio Carvalho [Liverpool], na altura, já tinha uma grande qualidade. Também apanhei o Paulo Bernardo, Rafael Brito, Henrique Pereira...", recorda. Sendo de Setúbal, não está, também, alheado da situação atual do V. Setúbal, despromovido ao CdP. "É triste, mas é um ano em que o Vitória tem de levantar a cabeça para voltar aonde merece estar", vinca.