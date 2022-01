"Houve treinadores que nos disseram que o Leça ia desaparecer, que ia morrer"

Não foi fácil para o Leça arrancar para esta época. A equipa subiu à Liga 3, mas baixou por questões burocráticas. Atirado para o Campeonato de Portugal, foi preciso muita ginástica para sobreviver

Luís Pinto tem na esposa, Catarina, e na família mais próxima uma base de apoio muito segura. Isso também o ajudou a enfrentar as dificuldades no início da época: "A três semanas de começar o campeonato arrancámos para a época com sete jogadores e depois foram chegando. A dez dias do início do campeonato tínhamos 14 jogadores".

Poucos, mas bons... "O nosso grande trabalho foi escolher jogadores que tivessem características ideais que se encaixassem no sistema que imaginámos. Quisemos escolher homens com caráter. Esse foi o maior cuidado, caráter e valores. Eu e o João Pedro (diretor desportivo) tivemos esse cuidado. Estes jogadores têm muita qualidade e condições para jogarem noutro patamar".