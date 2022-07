Henrique anuncia fim de carreira aos 35 anos

Central esteve vinculado ao Lourosa, nas últimas quatro temporadas. Anteriormente, tinha passado pelo Boavista, onde se destacou na I Liga. No futuro deixa o futebol de parte.

Henrique Nogueira, que esteve durante as últimas quatro temporadas no Lourosa, colocou um ponto final na carreira de jogador, aos 35 anos.

O central, que se destacara no Boavista, na I Liga, tendo ainda alinhado pelo Feirense, Arouca, Académica, entre outros, deixou uma mensagem nas redes sociais a anunciar a decisão.

"Foram 17 anos como profissional. Muitos sonhos alcançados, com muitas lutas contra mim mesmo, mas que com muito trabalho, lágrimas e suor me permitiram superar todas as quedas. Termina aqui o sonho realizado de criança. Obrigado a todos que fizeram parte dele e me ajudaram neste percurso tão bom, mas tão duro ao mesmo tempo...", escreveu Henrique, que no futuro não deverá continuar ligado ao mundo do futebol, uma vez que tem duas empresas para gerir noutra área.