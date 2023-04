Há cinco vagas na fase de subida do Campeonato de Portugal

Amarante e Atlético garantiram o acesso à etapa de promoção à Liga 3 na jornada passada, a penúltima. Série A é a única com tudo decidido

O Campeonato de Portugal parte para a última jornada com mais de metade das vagas de acesso à fase de subida por decidir. Nesta altura, só a Série A tem as contas arrumadas, com Vianense e Amarante apurados para a próxima etapa. Os amarantinos conseguiram o bilhete dourado no sábado passado, ao vencerem precisamente o líder, em Viana do Castelo.

Lourosa, Rebordosa, Salgueiros e Beira-Mar lutam na Série B, ainda com uma decisão disciplinar pendente. No grupo C há três candidatos, no D a disputa é entre Lusitano de Évora e Rabo de Peixe.

Mais a sul, no agrupamento B, a luta é entre Lourosa (49 pontos), Rebordosa (48), Salgueiros (48) e Beira-Mar (47), mas com um grande senão, pois falta conhecer a decisão disciplinar relativamente ao Salgueiros-Marítimo B, interrompido nos minutos finais por decisão do árbitro após Amadu Turé, do Salgueiros, ter encostado a cabeça ao juiz. Terminar, ou não, o encontro tem grande peso nas decisões finais. Certo é que o Lourosa (vai ao Alpendorada) só depende de si para seguir em frente, enquanto o Beira-Mar vai ao Machico, precisa de ganhar e terá de esperar por deslizes do Rebordosa (em casa, com o Gondomar) e do Salgueiros (defronta, fora, o despromovido Resende).

O Lourosa tem o melhor ataque das quatro séries do CdP, com 43 tiros certeiros. Já a melhor defesa pertence ao União de Santarém, com 14 golos sofridos.

Na Série C, descalça de uma equipa pela desistência do Rio Maior, o União de Santarém folga na derradeira jornada e, apesar de estar em primeiro, com 48 pontos, precisa que Pêro Pinheiro, também com 48 pontos perca em Mortágua ou o 1.º Dezembro, com 47 pontos, não triunfe na receção ao Coruchense.

Por último, o histórico Atlético está qualificado na Série D e a outra vaga decide-se através do confronto direto entre Lusitano de Évora e Rabo de Peixe, que se defrontam no domingo. Aos alentejanos, com 48 pontos, basta um empate, enquanto os açorianos (45 pontos) estão obrigados a ganhar. São contas decisivas para apurar os oitos clubes que vão compor as duas séries de acesso à Liga 3. Sobem os dois primeiros classificados, sendo que os vencedores de cada agrupamento jogarão a final do Campeonato de Portugal no Estádio do Jamor.