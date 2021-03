Gustavo Tocantins confiante na subida do Torreense à Liga SABSEG

Gustavo Tocatins, avançado do Torreense

Avançado já ascendeu ao segundo escalão do futebol profissional português com a camisola do Vilafranquense e acredita que pode consegui-lo também em Torres Vedras

Gustavo Tocantins apontou o sexto golo esta época e contribuiu para a vitória do Torreense, por 4-0, frente ao Lourinhanense, equipa de Torres Vedras que lidera a série F do Campeonato está bem posicionada para alcançar o play-off de acesso à Liga SABSEG.

O dianteiro brasileiro, de 25 anos, confessou que espera fazer história pela formação do Torreense e, dessa forma, repetir o feito da subida ao segundo escalão ao serviço do conjunto do Vilafranquense, ocorrido há dois anos.

"Todo o jogador tem o sonho de fazer história pela equipa que joga. Pude fazer história no Vilafranquense e isso me deixa feliz. Quando cheguei ao Torreense, o pensamento também era de fazer história, e hoje estamos muito perto de conquistar a vaga na próxima fase. Espero também deixar o meu nome marcado na linda história deste clube", afirmou Gustavo Tocantins.

O avançado brasileiro, de 25 anos, salientou que, não obstante os golos que pretende marcar em cada jornada, o mais importante é a equipa sair triunfal de cada campo até ao final da temporada, manifestado sede de dar sequência à folgada e expressiva vitória sobre o Lourinhanense.

"Sempre que faço um golo é um sentimento maravilhoso. Mas nós estamos em uma altura da competição, que o importante de verdade são as vitórias. Se eu puder fazer golos para nos ajudar a vencer, isso é muito especial, mas o objetivo principal é a busca pelas vitórias. Temos duas finais pela frente e vamos buscar vencer e selar a classificação", salientou o avançado brasileiro.

O dianteiro canarinho, um dos principais rostos da equipa do Torreense, que ocupa o primeiro lugar da da série F do Campeonato de Portugal, tem experiência acumulada, inclusive, na Liga NOS, competição na qual participou em representação do Estoril.