Guarda-redes fugido da guerra da Ucrânia está a treinar no Belenenses

Andriy Artym está a treinar juntamente com o plantel sénior do Belenenses

Andriy Artym, natural de Lviv, uma das cidades sob ataque, começara a época no secundário Ahrobiznes, mas o espoletar da invasão russa motivou a saída do país

O Estádio do Restelo tornou-se na nova "casa" de Andriy Artym. O jovem guarda-redes ucraniano, um dos muitos desportistas fugidos à guerra no país-natal foi integrado no plantel sénior do Belenenses para recuperar a forma física.

Artym, de 22 anos e natural de Lviv, uma das cidades alvo de bombardeamentos das forças militares da Rússia, iniciara esta época no Ahrobiznes (II Liga), mas o confronto bélico impediu a continuação, não só, da atividade futebolística.

O guarda-redes, de 1,85m, decidiu abandonar a Ucrânia, por uma questão de segurança, e chegou recentemente a Portugal, sendo recebido de "braços abertos", no Estádio do Restelo, pelo plantel às ordens de Hugo Martins.

O emblema lisboeta não indicou, porém, qual será o tempo de ligação entre as partes e se Artym ficará de forma definitiva ao serviço do conjunto azul.