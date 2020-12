Guarda-redes entrou para médio-esquerdo em jogo da AF Porto

Bruno Nogueira, do Lousada, vestiu a camisola de um jogador de campo aos 75" da partida com o Marco 09, para substituir um colega lesionado

Do jogo Marco 09-Lousada, a contar para a Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto, saiu uma história que ficará gravada na memória do guarda-redes Bruno Nogueira. Corria o minuto 75 quando Latapy, que tinha entrado ao intervalo, se lesionou. No marcador, o Lousada, que jogava com dez, já perdia por 4-0 e ao treinador Patrick Canto restava, no banco, o defesa Christ Konan, ainda condicionado por uma lesão, e o guarda-redes Bruno Nogueira, que nunca tinha jogado. Foi então que o adjunto de Patrick Canto mandou Bruno Nogueira levantar-se e vestir a camisola de um jogador de campo para entrar para... médio-esquerdo.

Viram que eu não tinha muito jeito para jogar à frente e como também gostava bastante de ir à baliza pedi para ser guarda-redes"

"O míster não quis arriscar e colocar um jogador que estava tocado. Todos os outros que tínhamos no banco já tinham entrado. Inicialmente fiquei sem reação, quase não acreditava, mas depois disse que queria ajudar a equipa, embora o resultado estivesse decidido, pois se eu não entrasse ficaríamos a jogar com nove", explica, a O JOGO. Passada a surpresa, Bruno Nogueira foi para dentro do relvado e garante ter-se "sentido bem". "O encontro estava partido e passámos o resto do tempo encostados à nossa área, mais a defender, do que outra coisa", refere. Quando começou a jogar a bola, o agora guardião era... médio-ala.

"Às vezes falta alguém, como um central ou assim, e se houver um guarda-redes a mais um de nós tenta ajudar. Vamos rodando entre os guarda-redes quando isso acontece"

"Viram que eu não tinha muito jeito para jogar à frente e como também gostava bastante de ir à baliza pedi para ser guarda-redes. Nunca mais tive contacto com uma posição de um jogador de campo numa partida oficial, a não ser nas férias. Nos torneios com os amigos recuso ir para a baliza e gosto de jogar à frente", atira. Nos treinos também faz uma perninha quando há necessidade. "Às vezes falta alguém, como um central ou assim, e se houver um guarda-redes a mais um de nós tenta ajudar. Vamos rodando entre os guarda-redes quando isso acontece", elucida.

Após o apito final, não houve disposição para grandes brincadeiras no balneário. Porém, antigos colegas de Bruno Nogueira brincaram com ele ainda no decorrer da partida. "No Marco jogam alguns ex-colegas meus e perguntaram-me o que estava a fazer a médio. E eu lá respondia que tinha que ser. Gosto de jogar com os pés", conclui o atleta, de 23 anos, que chegou ao Lousada na temporada passada.

Vírus e lesões não os largam

O Lousada tinha conseguido os primeiros pontos nos últimos dois jogos antes de defrontar o Marco 09. Os nortenhos encontram-se no 16.º lugar da série 2 da Divisão de Elite da AF Porto e têm quatro pontos em nove encontros.

Bruno Nogueira lamenta que as lesões e a covid-19 estejam a dificultar o arranque de temporada. "Tivemos um começo atípico. Ainda agora o Latapy estava a voltar de lesão e voltou a magoar-se, mas vamos cumprir o nosso objetivo que passa pela permanência".