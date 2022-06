Guarda-redes do Sertanense cobiçado nos campeonatos profissionais

Daniel Azevedo formou-se no Benfica

Daniel Azevedo passou pela formação do Benfica e protagonizou uma grande temporada no Campeonato de Portugal.

Daniel Azevedo foi um dos jogadores em maior destaque no Campeonato de Portugal e promete agitar o mercado de transferências. O guarda-redes brilhou na baliza do Sertanense e foi um dos melhores no posto durante a competição.

Formado no Benfica, Daniel Azevedo tem suscitado interesse de clubes dos dois campeonatos profissionais. Pelo Sertanense somou 2335 minutos, tendo sofrido 19 golos em 26 jogos.