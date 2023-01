Guarda-redes de 17 anos sobe à equipa principal do Olhanense

Tiago Maia e Rafael Cláudio deixaram o plantel e o Olhanense "reforçou-se" com guarda-redes dos juniores.

Com as saídas de Tiago Maia, que terminou a carreira, e Rafael Cláudio, que estava cedido por empréstimo pelo Torreense, o Olhanense, clube algarvio que compete no Campeonato de Portugal Série D, e que ocupa a última posição, com apenas cinco pontos, foi ao juniores recrutar Ruben Reis, de 17 anos, para colmatar estas duas saídas.

O jovem, que cumpre a segunda temporada na formação do Olhanense, depois de ter passado pelo FC Bias, Moncarapachense e AD Tavira, assume agora com Lucas Teixeira o papel de defender a baliza da equipa principal dos rubro-negros, tendo sido já opção no encontro que o Olhanense perdeu por 3-2 em casa com o Esperança de Lagos.