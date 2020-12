Grupo de sócios defende lista única nas eleições do Vitória de Setúbal

Ato eleitoral agendado para este mês de dezembro.

Mais de 30 associados do Vitória de Setúbal reuniram-se na quarta-feira para pôr em marcha um esforço pela unidade e pacificação do clube, que junta as principais tendências internas do emblema do Campeonato de Portugal.

O grupo que participou no encontro chegou já a um acordo de princípio para promover o consenso entre todos os sócios empenhados na salvação do Vitória e garantir que nestas eleições, agendadas para 28 de dezembro, haverá apenas uma lista candidata.

Na primeira reunião geral, que decorreu num hotel da cidade, estiveram presentes, além de referências vitorianas, como o antigo presidente Fernando Pedrosa e o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso, membros afetos à generalidade das oito listas candidatas nas eleições de janeiro e outubro de 2020, incluindo os ex-cabeças-de-lista Pedro Gaivéo Luzio e Nuno Soares.

Após o acordo sobre a necessidade de consenso, o grupo está a criar as linhas programáticas para uma candidatura aos órgãos sociais do Vitória de Setúbal, sendo a composição da lista a última fase do debate.

Segundo Francisco Alves Rito, sócio que está a dirigir estes esforços e que deixou claro que não tenciona ser candidato, os trabalhos estão a correr bem.

"Já estamos adiantados quanto às linhas programáticas, com entendimento sobre algumas das questões mais fraturantes, e devemos conseguir fechar esse ponto na próxima reunião. Depois faltará conseguir os melhores nomes, das pessoas mais capazes, entre as que estiverem disponíveis para integrar uma lista aos órgãos sociais do Vitoria", explicou.

O grupo faz questão de vincar que o processo é aberto a todos os associados do Vitória de Setúbal que queiram participar.

"Na reunião estiveram presentes as pessoas que conseguimos para colocar o processo em marcha, mas na próxima já estarão outros sócios, tanto alguns que não puderam estar, como vários que estamos, entretanto, a convidar, porque há espaço para todos os sócios disponíveis e com valor", referiu.

Com o objetivo de evitar divisões entre os sócios do clube setubalense, como as registadas nos dois últimos atos eleitorais, Francisco Alves Rito apelou ao consenso entre os adeptos de forma a poder salvar o Vitória de Setúbal.

"Queremos chegar a todos os sócios bem-intencionados e disponíveis para alargar o consenso o mais possível. Apelamos a que participem, procurando contactar quem conheçam dos já envolvidos, e pedimos a todos os que estiverem interessados em candidatar-se nestas eleições, que tentem consensualizar as suas propostas com este grupo alargado, para podermos ter apenas uma lista nestas eleições. O Vitória precisa de todos e esta pode ser a última oportunidade para conseguirmos a salvação do clube", considerou.

Entretanto, para facilitar o contacto e a comunicação com todos os associados do clube, o grupo tenciona criar, muito em breve, uma página no Facebook.

As eleições de 28 de dezembro foram agendadas depois de serem conhecidos na sexta-feira os resultados da Assembleia Geral extraordinária, em que 678 dos 777 sócios participantes votaram a favor da destituição dos órgãos sociais que foram liderados pelo presidente da direção, Paulo Rodrigues, desde 18 de outubro (91 votaram contra a destituição e registaram-se seis brancos e dois nulos).