Gondomar segura treinador e Alpendorada tem cara nova

Confira as movimentações no mercado do Campeonato de Portugal

O Alpendorada tem tudo acertado com Paulo Mendes para ser o treinador da próxima temporada, sucedendo a Renato Coimbra. O recém promovido ao Campeonato de Portugal, depois de ter ganho a Divisão de Elite da AF Porto, optou pelo técnico, 30 anos, que disputou a fase de subida da Elite da AF Aveiro com o Paivense, de Castelo de Paiva, de onde é natural.

Domingos Barros vai continuar por mais um ano no comando técnico da época do Gondomar, conjunto que disputa o Campeonato de Portugal. O treinador gondomarense, 40 anos, fez uma boa temporada, chegando a discutir os lugares de subida, garantiu a permanência e vai iniciar o seu segundo ano, agora com o objetivo de tentar alcançar a Liga 3.