Gonçalo Quinaz oferece-se para jogar no Aves de graça: "Não quero que me paguem nada"

Extremo está sem clube desde 2018 e passou pelos avenses em 2011/12

Depois de Marco Pinto, vencedor da Taça de Portugal ao serviço do Aves, e de Pedro Grosso, médio que fez 143 jogos pelos avenses na II Liga, terem anunciado o regresso ao agora designado Aves 1930, para ajudarem o clube que se refundou e que vai disputar a II Divisão, agora é Gonçalo Quinaz que pode voltar ao norte do país.

O extremo, que fora do campo ficou conhecido por ter tido um filho com Nereida Gallardo, ex- namorada de Cristiano Ronaldo, passou pelo emblema do concelho de Santo Tirso em 2011/12, onde fez cinco golos em 26 jogos.

O último clube de Quinaz, de 35 anos, foi o Alta de Lisboa, em 2017/18. A possibilidade de regressar surgiu nas redes sociais, numa troca de comentários com Pedro Grosso. "Pedro Grosso meu amigo, estou muito feliz em saber que te disponibilizaste para ajudar o nosso Aves, ainda sem saber deste teu enorme gesto, na quarta-feira desta semana fiz uma chamada para alguém daí, onde também me ofereci para regressar ao Aves a ganhar zero, não quero que me paguem nada! Estou na disposição, tal como disse nessa mesma chamada, de sair de Lisboa de carro e poder fazer viagens constantes para poder também ser mais um ajudar um clube que fiquei a amar de coração!", escreveu Quinaz.