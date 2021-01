Golos que consolam as saudades de casa: "Quero muito a ver minha gente"

Problemas burocráticos e a pandemia impediram o atacante de viajar até Abidjan, onde nasceu. Não vê os mais próximos há quatro anos, mas no Norte encontrou um lar que lhe traz felicidade

Sete golos em oito jogos no Campeonato de Portugal fazem de Isaac Cissé a grande figura deste arranque de temporada do Leça, líder da série C do CdP. O último remate certeiro deu a vitória, por 1-0, frente ao Trofense e colocou os leceiros na dianteira isolada do agrupamento.

Em Portugal desde 2012, quando aterrou em solo nacional, vindo da Costa do Marfim para jogar nos juniores do União de Coimbra, o avançado natural de Abidjan não vê a família há quatro anos e em Leça encontrou um lar que o ajuda a lidar com as saudades de casa.

"O Leça é uma família. As pessoas privilegiam muito o respeito, são bastante próximas dos jogadores fora do futebol e tudo isto reunido leva-nos a deixar a pele em campo", confidencia. Problemas burocráticos e o surgimento da pandemia impediram Cissé de ir a casa, desejo que espera concretizar em breve. "Vou rezar que tudo corra bem este ano porque quero muito ver a minha gente", frisou.

Isaac Cissé ingressou no V. Guimarães, depois de um ano no União de Coimbra, e ali teve a oportunidade de jogar ora na II Liga, pelo Vitória B, ora no primeiro escalão. A oportunidade foi dada por Rui Vitória, treinador que o atacante jamais esquecerá.

"Eu estava nos bês, mas o Rui Vitória ligava-me muitas vezes para ir treinar com a equipa A. Dava-me confiança e apoiava-me", recorda, enumerando os melhores amigos que lá deixou. "O André André acolheu-me muito bem e o Sacko quando assinou já eu lá estava. Ficámos muito próximos e antes do confinamento costumávamos estar juntos", conta.

Voltando a Leça da Palmeira, Cissé chegou em 2018/19, saiu no início da época passada, mas voltou no mercado de inverno. E é em Leça que diz estar a viver "um dos melhores momentos da carreira". Quanto ao futuro, o discurso é prudente. "Subidas? Vejam os nosso treinos. É cada peladinha... Não temos nenhum objetivo definido, só uma vontade enorme de ganhar", conclui.