Goleador do Campeonato de Portugal sonha com a I Liga: "No Marítimo não tive oportunidades"

Adul Seidi é o melhor marcador do Campeonato de Portugal com sete golos, tendo ainda mais dois marcados na Taça de Portugal. O avançado tem uma meta já definida e diz que ainda sonha voltar à I Liga, por onde passou com as cores do Marítimo.

Adul Seidi é o homem golo do Campeonato de Portugal. O avançado do Marinhense já marcou por sete vezes na Série E e é o atual melhor marcador desta divisão. "Feliz e grato" pela forma como está a iniciar a época, e deixando uma palavra de agradecimento a todo o plantel, equipa técnica, staff e direção, o guineense revela que tem uma meta a atingir até ao final de 2020.

"Assumi um compromisso comigo mesmo. Esta época é a minha época de decisão final. O tempo passa, a idade não perdoa, e vou dar o meu tudo ou nada. Um avançado vive de golo e disse que vou fazer muitos golos. A minha meta é, no mínimo, marcar 15 golos até dezembro. Foi o que disse quando me contrataram", adiantou em conversa com O JOGO.

Os 15 tentos certeiros não são o objetivo único para o dianteiro, que também ambiciona em terminar a época como 'Bota de Ouro' do Campeonato de Portugal. "O objetivo também passa por ser o melhor marcador. Todos sabemos que este campeonato é muito difícil, mas vou trabalhar para isso. Tentar que o Marinhense fique em primeiro lugar da série e tentar ser o melhor marcador da série e do campeonato. Vai ser difícil, mas acho que posso lá chegar", disse, esperançoso.

A equipa da Marinha Grande arrancou bem e continua bem posicionada para os play-offs de subida à II Liga. Adul diz que é possível alcançar os campeonatos profissionais, visto que "o Marinhense é um clube com um bom projeto" e que a equipa está "a viver um bom momento".

As ligas profissionais são, de facto, uma ambição para o avançado de 28 anos, que soma ainda mais dois golos na Taça de Portugal - nove no total. Já há vários anos em Portugal, chegou mesmo à I Liga, em 2016, pelas portas do Marítimo, mas a passagem não foi feliz. A vontade de regressar ao principal escalão é grande, até para 'vingar' o insucesso na Madeira.

"Faz parte da ambição, mas também é o meu trabalho continuar a ajudar a equipa. O Campeonato de Portugal é um trampolim, está a dar muitas oportunidades.. Alguns jogadores saltam daqui para a I Liga, e pode acontecer... já aconteceu comigo, quando fui para o Marítimo, em 2016. Mas as coisas não correram bem. Ainda tenho esperança, tenho fé e com o meu trabalho e dedicação posso conseguir. Não me afirmei no Marítimo, mas não tive oportunidades de mostrar o meu potencial. Só fui convocado quatro vezes. Vou continuar a lutar e faz parte do meu sonho chegar à I Liga, que é muito boa e tem muita visibilidade. Se não conseguir aqui, que seja no estrangeiro", afiançou.

Serzedelo, Fafe, Vianense, Leiria, Gondomar, Benfica Castelo Branco, Covilhã, União da Madeira, Sintrense e Fabril são os outros emblemas que representou por terras lusitanas. Passou ainda por Espanha, França e Chipre.