Garante fase de subida à Liga 3 e pede contributos para o prémio ao plantel

Confira as equipas apuradas para a fase de subida do Campeonato de Portugal. Pêro Pinheiro agarrou umas das vagas e teve uma curiosa iniciativa.

A primeira fase do Campeonato de Portugal foi concluída este domingo, com 12 clubes apurados para a luta por quatro vagas na Liga 3. A segunda fase, de promoção, terá essa dúzia de clubes divididos em duas séries, norte e sul, de seis clubes, cada.

Lank Vilaverdense e Marítimo B (Série A); Paredes e S. Martinho (Série B); Salgueiros e Leça (Série C) compõem a Série Norte. A Série Sul vai ser disputada por Fontinhas e Sertanense (Série D); Belenenses e Pêro Pinheiro (Série E); Olhanense e Moncarapachense (Série F).

Os primeiros e segundos classificados de cada série (Norte e Sul) qualificam-se para a Liga 3. Os vencedores de cada série disputarão o título nacional do Campeonato de Portugal.

No que toca ao Pêro Pinheiro, destaque para a iniciativa do clube nas redes sociais: deixou um agradecimento e pediu ajuda aos adeptos para o prémio a entregar ao plantel. "O Clube Atlético Pêro Pinheiro vem por este meio agradecer a todos os associados, adeptos e simpatizantes a presença sentida no Pardal Monteiro na vitória diante do Clube Operário Desportivo. Uma vitória suada que só foi possível com o forte apoio vindo das bancadas, um calor humano muito sentido que embalou a equipa para a vitória, já nos instantes finais da partida. Uma palavra também para todos os patrocinadores e pessoas singulares que ao longo da época têm ajudado e muito o Clube Atlético Pêro Pinheiro, quer a nível de staff, quer a nível monetário", pode ler-se.

"Mais se informa que o Clube Atlético Pêro Pinheiro vai atribuir um prémio ao plantel, pelo que, para quem possa ou queira de alguma forma contribuir para esse mesmo prémio, o NIB é o seguinte: 0007 0000 0047554 667223", completa.