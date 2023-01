Defesa esquerdo colombiano, de 21 anos, reforça o Juventude de Évora.

O Juventude de Évora, da Série D do Campeonato de Portugal, reforçou o plantel com o defesa esquerdo Gabriel Herrera, ex-Coruchense. O colombiano, de 21 anos, cumpre a sua primeira experiência no continente europeu, após ter representado, no seu país natal, o Real Cartagena e o Atlético Bucaramanga.

Já foi inscrito e pode ser mais uma opção do técnico Pedro Russiano na receção ao Oriental Dragon.