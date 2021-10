Futebolista em dificuldades físicas num jogo é auxiliado por guarda da GNR

Luís Manso, conforme destacado pela GNR, contribuiu para a garantia de segurança no jogo entre o Souto e Gondomar e os sub-23 do Santa Eulália (3-1).

Um agente da Guarda Nacional Republicana "despiu" a farda policial e "vestiu", por momentos, o equipamento de fisioterapeuta, no sábado, ao assistir um jogador no decurso do duelo entre Souto e Gondomar e os sub-23 do Santa Eulália de Vizela.

A ação altruísta, e bastante incomum, de Luís Manso, que ajudou um atleta dos sub-23 do Santa Eulália de Vizela a terminar com as dores causadas por uma cãibra, mereceu o expressar de reconhecimento e gratidão por parte dos dois clubes envolvidos.

"É com atitudes destas que futebol será sempre mais que futebol. É um agente da GNR que estava a prestar o seu serviço à segurança no jogo, mas que também não hesitou e prestou a sua ajuda como cidadão, com um enorme gesto, refere o Santa Eulália de Vizela.

"Um gesto de fair-play deste agente de autoridade, Luís Manso, que valorizamos e agradecemos. É por estas atitudes que continuamos neste desporto, assinalou, por sua vez o Souto e Gondomar, clube do concelho de Guimarães.

De resto, Luís Manso, conforme destacado pela GNR, contribuiu para a garantia de segurança no jogo entre o Souto e Gondomar e os sub-23 do Santa Eulália (3-1), relativo à segunda jornada da série D da 1.ª Divisão da AF Braga.