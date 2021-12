Futebol do Pinhalnovense em sério risco de acabar

Jogadores e técnicos não receberam um cêntimo desde o início da época, a SAD abandonou o projeto e o próximo jogo pode ser o último

A equipa do Pinhalnovense corre o risco de terminar precocemente a sua participação no Campeonato de Portugal, apesar de ocupar o 2.º lugar da Série F. O próximo jogo, com o Olhanense, pode mesmo ser o último da época, já que não existem mais condições para continuar.

Recorde-se que os jogadores e equipa técnica não receberam um cêntimo desde o início da temporada, tendo a SAD desistido do projeto. Na semana passada, um grupo de investidores, liderado por um iraniano, mostrou interesse em assumir o comando do futebol, mas a verdade é que os contactos estabelecidos acabaram por cair em saco roto. Nesta altura, são vários os atletas têm em mãos convites de outros clubes e prevê-se uma debandada, o que tornaria ainda mais difícil o trabalho do técnico Ricardo Estrelado e do adjunto Paulo Monteiro.

Aliás, só com a ajuda destes elementos e de mais duas ou três pessoas, com anterior ligação à SAD, bem como com a compreensão do clube, tem sido possível resistir. Agora, porém, só um milagre pode evitar o fim da equipa.