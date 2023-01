Futebol distrital movimenta dez milhões de euros por ano

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

AF Porto apresentou o "Projeto Raio-X", um "estudo inovador em Portugal".

A AF Porto apresentou esta quarta-feira o "Projeto Raio-X", "um estudo inovador em Portugal", que consiste "numa análise estratégica e detalhada de todo o tecido clubístico que sustenta o futebol não profissional no distrito do Porto que movimenta dez milhões de euros por ano", conforme revelou José Manuel Neves.

Na cerimónia que decorreu no auditório da AF Porto, o presidente da maior associação distrital do país elogiou o papel das autarquias para a "melhoria das infraestruturas dos clubes" na cerimónia onde estiveram, entre outros, Arménio Pinho e Hélder Postiga, representantes da FPF, Helena Pires, diretora executiva da Liga, António da Silva Campos, presidente do Rio Ave e José Pereira, líder da ANTF, e o árbitro internacional Artur Soares Dias, foi revelado que "94 por cento dos clubes têm receitas provenientes das autarquias, dos quais 64 por cento indica esta como a maior fonte de receita".

No que respeita às instalações desportivas, o estudo revela que "no caso dos seniores, 70 por cento das equipas treinam em relvado sintético e 14 por cento em relvado sintético e 14 por cento em relvado natural, sendo que 16 por cento utilizam campos pelados."

Este estudo pioneiro indica ainda que "37 por cento dos clubes afirma que que não tem instalações desportivas próprias e que "cada clube tem potencial para captar mais 17 por cento de habitantes do seu concelho para sócios. E 85 por cento dos clubes pretende ter futebol feminino nos próximos cinco anos."