Futebol Amador: António Ferreira ainda brilha nos relvados... aos 57 anos

O central joga há mais de 40 anos no Valpedre, clube da Associação de Futebol Amador de Penafiel, que conquistou recentemente a Taça Agrival.

Há pouco mais de um mês, o Valpedre, da Associação de Futebol Amador de Penafiel, venceu a Taça Agrival, depois de ter derrotado o Ribas, por 3-2. A conquista, por si só, já é motivo de festa e alegria, mas merece ainda mais destaque por ter no plantel António Ferreira, central de 57 anos.

Há mais de 40 anos que joga no mesmo clube, com o mesmo amor e dedicação e sem pensar em pousar as chuteiras. "Aquilo que me faz continuar é a paixão que tenho pelo futebol e por encontrar ali um convívio entre amigos", começou por dizer o defesa que, apesar de não ter jogado na final da Taça, foi um dos jogadores mais utilizados durante o campeonato. "Este último jogo não joguei, mas nos jogos do campeonato fiz quase sempre os 90 minutos. Correr já não corro tanto, mas, às vezes, ainda faço ver os novos", atirou por entre risos.

Sobre a Taça Agrival - conquistada também há 25 anos pelo Valpedre -, António Ferreira não escondeu a emoção pelo momento. "Estive nas duas taças. O Valpedre foi sempre uma nação para nós. Estava o estádio cheio, os adeptos gostam disto, às vezes não é pelas vitórias, é pelo gosto que têm pelo futebol", salientou, garantido que nunca faltou a nenhum treino, apesar de a família não ser apologista que continue a jogar. "A família não quer que eu jogue, mas isto para mim é importante, faz bem à cabeça", valorizou. Sobre o futuro deixou uma certeza: "Se continuarmos amadores, continuo a jogar. Se federarem a equipa, possivelmente não."