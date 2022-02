Formação: FPF certifica o dobro dos clubes da Associação de Futebol do Porto

Órgão distrital é quem detém o maior número de certificações relativas à formação de praticantes

A AF Porto entregou, no sábado, as placas e diplomas de certificação de entidades formadoras, numa cerimónia no Fórum da Maia que contou com as presenças de Fernando Gomes, presidente da FPF, José Neves, presidente da AF Porto, Vítor Dias, diretor regional do norte do Instituto Português do Desporto e Juventude, António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, e Júlio Vieira, diretor da FPF e responsável pelo processo de certificação.

O órgão distrital duplicou o número de emblemas certificados em relação à época 2019/20, fixando-se em 137, sendo a associação com maior número de certificações relativas à formação de praticantes.

José Neves, líder do organismo, referiu que o processo de certificação significa "conhecimento, segurança, confiança e credibilidade, mas sobretudo qualidade e organização no desporto", sublinhando que "quem não cuidar do futuro terá que aceitar o futuro que tiver".

O presidente da FPF realçou a duplicação do número (137) de clubes que foram certificados no distrito do Porto, que é composto por 18 municípios. "Se temos tido sucesso é, também, graças a este processo que faz com que sejamos reconhecidos como uma das federações de primeira linha", afirmou. Depois, dirigiu-se ao Instituto Português do Desporto e Juventude:

"Desejávamos que trabalhassem no sentido de arranjar um esquema compensatório para os clubes por este trabalho de certificação e que melhorassem em quantidade e qualidade as instalações desportivas, porque não é possível desenvolver e atrair mais atletas sem isso."

A concluir, Fernando Gomes, presidente da FPF, considerou que "a certificação é o reconhecimento de maior qualidade na formação e organização dos clubes" nacionais.