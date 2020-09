Fontinhas suspende venda de bilhetes para o jogo com o Estrela da Amadora

Emblema da Praia da Vitória julgava ser possível ter público no jogo de domingo com o Estrela da Amadora, mas a FPF mandou esperar.

O Fontinhas tinha começado a vender bilhetes para o jogo de domingo, da primeira jornada da série G do Campeonato de Portugal, frente ao Estrela da Amadora, mas o emblema da Praia da Vitória (Terceira, Açores) suspendeu a venda.

Vamos por partes: a Autoridade de Saúde Regional dos Açores autorizou a presença de público nos recintos desportivos até 10 por cento, com uso obrigatório de máscara e distanciamento até dois metros entre espectadores e no último fim de semana já houve adeptos num torneio organizado pelo Angrense (Terceira) e noutro pelo São Roque (São Miguel). Aliás, o Fontinhas até esteve presente nesse torneio do vizinho Angrense, que contou com a presença de "120 a 140 adeptos", conforme explicou a O JOGO Fábio Valadão, chefe do departamento do futebol do Fontinhas.

Posto isto, o conjunto da Terceira iniciou a venda de 170 bilhetes para a partida com o Estrela da Amadora, que se realizará no Municipal da Praia da Vitória, mas a FPF mandou esperar. "Tínhamos autorização do Governo Regional para termos público até 10 por cento da lotação, mas já me ligou o responsável da FPF e vamos esperar novas informações. Não sei se cometemos uma gafe ou não, nos Açores temos essa autorização", justificou Fábio Valadão.