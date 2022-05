Fontinhas e Moncarapachense sobem à Liga 3, Belenenses continua no Campeonato de Portugal

O Fontinhas venceu a fase de subida à Liga 3 na zona sul. Moncarapachense ficou em segundo e também é promovido.

Na última jornada da fase de subida à Liga 3, zona sul, Fontinhas, Moncarapachense e Belenenses lutavam pelos dois primeiros lugares do campeonato, que dão direito à subida para o terceiro escalão do futebol português.

A equipa açoriana recebeu e venceu o Pêro Pinheiro, por 2-1, e garantiu o primeiro lugar (20 pontos), vencendo a zona sul do Campeonato de Portugal. No outro jogo decisivo, os algarvios do Moncarapachense foram ao reduto do Belenenses vencer por 1-0, ficando com o segundo posto (19 pontos). Os azuis terminaram em terceiro (16 pontos) e não conseguiram a promoção.

De referir que o Fontinhas vai disputar com o Paredes o título de campeão do Campeonato de Portugal, no próximo domingo.

Na zona norte, Paredes e Lank Vilaverdense conseguiram subir à Liga 3.